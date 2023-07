Straße im Bezirk Bludenz nach Felssturz gesperrt

Es folgte eine Kontrolle, die ergab, dass sich im Bereich hinter der Schattenlaganthütte weitere Felsstürze ereigneten. Daraufhin sperrte die Polizei die Straße umgehend in beide Richtungen. Geologinnen und Geologen stellten schließlich an jener Stelle, an der der erste Felsen abging, weiteres abbruchgefährdetes Gestein fest. Dieses soll nun gesprengt werden.