Löwen-Alarm in Berlin: Spurensucher sollen helfen

Am Freitag wird die Suche nach einer in Berlin gesichteten Raubkatze in Berlin und Brandenburg verstärkt. Der Bürgermeister von Kleinmachnow gab bekannt, dass professionelle Tierspurensucher den Wald durchkämmen werden. Es wird vermutet, dass sich das Tier, möglicherweise eine Löwin, unter anderem in seiner Gemeinde aufhält. 220 Polizisten, Veterinärmediziner und der Stadtjäger sind auf der Suche. Dazu wurden unter anderem Drohnen, Nachtsichtgeräte und Hubschrauber eingesetzt, auch ein Panzerfahrzeug war zu sehen.