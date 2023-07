Absage der Rammstein-Konzerte in Wien gefordert

„Was wir hinsichtlich der Rammstein-Konzerte in Wien fordern, ist kein Verbot per se, sondern die Absage der Konzerte, bis die schwerwiegenden Vorwürfe gegenüber mittlerweile mehreren Bandmitgliedern restlos aufgeklärt sind. Die juristische Unschuldsvermutung sollte kein Freifahrtschein sein, mutmaßlichen Gefährdern aktiv eine Bühne zu bieten“, so Disoski und Viktoria Spielmann, Frauensprecherin der Grünen Wien.