„Ich kenne alle Macken von Prinzessin Kate“

„Prep-Talks“ mit den Hunden

In der Sendung, in der auch seine Hunde Mabel und Isla anwesend waren, verriet der Unternehmer, wie beeindruckend seine Schwester sei. Besonders, weil sie sich gemeinsam mit Prinz William in der Öffentlichkeit für mentale Gesundheit einsetzt. James Middleton enthüllte vor Jahren, dass er seit 2016 an Depressionen leidet und sprach immer wieder darüber, dass seine Hunde ihm durch die schlimmste Zeit geholfen haben.