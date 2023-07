Motorradfahrer prallte frontal gegen Verkehrsinsel

Der 73-jährige Biker war am Donnerstag um 14 Uhr in der Gemeinde Lustenau unterwegs. Vor ihm fuhr ein Müllsammelwagen. Diesen wollte der Motorradfahrer überholen. Bei diesem Manöver dürfte er aber die Schutzinsel in der Fahrbahnmitte übersehen haben. Mit dem Vorderrad seines Bikes prallte der Mann gegen den Randstein der Verkehrsinsel. Der 73-Jährige stürzte zu Boden und schlitterte noch rund 50 Meter auf der Fahrbahn weiter. Er musste mit dem Hubschrauber schwer verletzt ins Krankenhaus Feldkirch gebracht werden.