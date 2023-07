Röthis feiert gegen den LASK die nächste Party

Wenn Profis gegen Amateure Fußball spielen, ist die Vorbereitung auf das Spiel recht unterschiedlich. Während die LASK-Spieler schon am Vortag angereist sind und im Hotel übernachtet haben, mussten die Amateure des SC Röthis gestern nach dem Abschlusstraining noch den Gästesektor für die Gäste-Fans einrichten. Während die Bundesligakicker des LASK sich heute ganztägig auf das Spiel einstimmen können, sind die meisten Röthis-Spieler noch in Berufen tätig und finden sich erst am Abend vor dem Spiel am Sportplatz an der Ratz ein.