Jedes dritte Baby kam per Kaiserschnitt zur Welt

In Österreich kam im Vorjahr fast jedes dritte Baby per Kaiserschnitt zur Welt. Diese Zahl habe sich in den vergangenen 25 Jahren mehr als verdoppelt, sagte Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Donnerstag. Bei 16,2 Prozent der Geburten war von vornherein ein Kaiserschnitt geplant.