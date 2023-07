Trotz Ferien Hochbetrieb in der Volksschule

Trotz Sommerferien ist in der Volksschule in der Vöcklabrucker Schererstraße richtig viel los. Gleich vier Firmen werken zeitgleich an der Generalsanierung des 70 Jahre alten Gebäudes. Dazu packt der städtische Bauhof mit an. „Wir wollen bis zum Schulbeginn fertig werden. Das wird eine große Herausforderung“, meint SP-Bürgermeister Peter Schobesberger beim Baustellenbesuch.