Pep informiert: Wechsel zum FC Bayern steht bevor!

Jetzt liegt es nur noch an den beiden Klubs. Die Verhandlungen zwischen dem FC Bayern und Manchester City starten noch in dieser Woche. Um den Rechtsverteidiger ein Jahr vor Vertragsende bei den „Skyblues“ an Bord zu holen, sollen die Münchner bereit sein, 15 Millionen Euro plus Boni auf die Insel zu überweisen.