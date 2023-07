Bayern: 27:0, aber große Sorgen um zwei Stars

Namhafte Test-Gegner

Für die Bayern-Stars geht’s von 24. Juli bis 3. August auf die „Audi Summer Tour“ nach Asien. Dort finden weitere Testspiele, u.a. gegen Champions-League-Sieger Manchester City (26. Juli) und Liverpool (2.8.) statt. Die Generalprobe für die neue Saison steigt am 7. August in Unterhaching gegen Adi Hütters AS Monaco. Das erste Pflichtspiel ist der Supercup fünf Tage später gegen Pokalsieger RB Leipzig, am 18. August beginnt für den Titelverteidiger die Bundesliga-Saison bei Werder Bremen.