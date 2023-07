Gesamter Fischbestand auf 13 Kilometern Länge tot

Was Biologen von Anfang vermutet hatten, ist nun offiziell bestätigt: Nachdem Anfang des Monats auf einem Bauernhof in Eberschwang in Oberösterreich 150.000 Liter Gülle ausgetreten und in den Antiesen-Bach gelangt waren, sind tatsächlich alle Fische in dem betroffenen Streckenabschnitt verendet.