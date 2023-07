Hütchenspieler nehmen erneut Touristen in City aus

Einige versuchen, ihre Euro zurückzuholen – vergebens. Der Stapel Scheine in der Hand des Banden-Chefs wird immer dicker. Das Hütchenspiel ist in Wien offiziell verboten. Es drohen Strafen bis zu 7.000 Euro. Die Polizei hat allein in 3 Wochen 16 Personen angezeigt.