Hütchenspieler wundert sich über Strafprozess

Touristen abgezockt in der Wiener Innenstadt

Zusammen mit einer Gruppe zockte er Passanten in der Wiener Kärnterstraße und am Kohlmarkt ab. Das gibt er auch zu, aber: „Wir wussten nicht, dass das ein strafrechtliches Vergehen ist. Wir dachten, dass es sich nur um eine Verwaltungsübertretung handelt“. Verdient habe er damit 200 Euro, an Verwaltungsstrafen bis jetzt 600 gezahlt ...