Haben Sie schon einmal gespendet?

Viele Vereine und Organisationen sind auf die Großzügigkeit der Leute angewiesen. Wie zum Beispiel der engagierte Verein Kleine Wildtiere in großer Not. Immer mehr karitative Institutionen bitten um Ihre Unterstützung. Haben Sie vor, für so eine Organisation zu spenden, oder sind Sie skeptisch und geben Ihr Geld lieber für andere Dinge aus? Kennen Sie erwähnenswerte Spendemöglichkeiten? Wann haben Sie das letzte Mal gespendet? Wir freuen uns auf Ihre Erfahrungen, Antworten und Empfelungen in den Kommentaren!