Barisic geht auf „Raunzer und Negativisten“ los

„Ziel bleibt ein internationaler Bewerb“

Einmal mehr skizzierte Barisic die Vorhaben für die kommenden Monate. „Wir wollen im Cup so weit wie möglich kommen, international in die nächste Runde aufsteigen und, was die Meisterschaft betrifft, zunächst einmal in der Meistergruppe dabei sein. Das Ziel bleibt ein internationaler Bewerb.“