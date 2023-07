Anlocken und abzocken? Schikane à la Viktor Orbán

Ende von Irrweg nicht in Sicht

Die wirtschaftlichen Probleme Ungarns wurzeln neben Russlands Angriffskrieg und Jahren der Pandemie in der Politik Orbáns, der seit 2010 an der Macht ist. Ein Beispiel: Vor der vergangenen Parlamentswahl beglückte der Nationalist Pensionisten, Familien mit Kindern und junge Erwachsene mit Wahlgeschenken im Wert von umgerechnet 4,5 Milliarden Euro. Die Einmalzahlungen hatten kurzfristig einen positiven Effekt, waren aber für die langfristige Preisentwicklung ein absolutes Horrorszenario.