Neuer „Mission: Impossible“ als Schnitzeljagd

An Agent Hunts Seite treffen wir in „Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil Eins“ viele liebgewonnene Charaktere wieder: Rebecca Ferguson als Ilsa Faust, Simon Pegg als Benji Dunn und Ving Rhames als Luther Stickell, die dafür sorgen, dass nicht immer alles ganz bierernst abläuft. Obwohl sich auch Cruise selbst in diesem Teil von einer geradezu schelmischen Seite zeigt. Liegt vielleicht an seiner neuen charmanten Gespielin: Hayley Atwell spielt die Meisterdiebin Grace, die in die gefährlichen Angelegenheiten von Hunt und seinem Team hineingezogen wird. Von ihr werden wir hoffentlich noch mehr sehen, schließlich kommt der zweite Teil des Films 2024 in die Kinos. Fazit: Ein Actionkracher mit Charmeoffensive!