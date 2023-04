Home Invasion „wie in einem Hollywood-Film“

Opfer kämpft noch heute mit dem Vorfall

Es scheint eine gut geplante Aktion gewesen zu sein: Im Mai 2019 stiegen ein 54- und ein 42-Jähriger in eine „Wahnsinns-Villa“ in Wien-Döbling ein, räumten sie komplett aus. Schockierend: Die betagte Bewohnerin war dabei zu Hause. Erst Stunden später wurde sie gefesselt und vollkommen unter Schock in ihrem Haus gefunden. „Es ist jetzt bald vier Jahre her, und sie kämpft immer noch damit“, so die Anklägerin über das Opfer.