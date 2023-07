„Habe mit Ralf Rangnick vor Wechsel gesprochen“

„Ich bin hier aufgewachsen, habe dem Verein viel zu verdanken, weil ich eine tolle Ausbildung genossen habe“, erklärt der Torhüter, der auch während seiner Zeit bei den Linzern immer in die Mozartstadt pendelte. Im Training geht der Teamgoalie voran, ist häufig der Erste am Platz, geht gerne als Letzter wieder in die Kabine. „Ich bin mit einer Riesenfreude hierher gekommen, die ersten Wochen haben das bestätigt“, betont er. Schlager hat gut lachen, denn mit Philipp Köhn hat der Stammtorhüter den Serienmeister für eine kolportierte Ablösesumme von knapp über zehn Millionen Euro in Richtung Ligue 1 verlassen, wo er bei der AS Monaco anheuerte.