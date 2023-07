100  m: Simbine fügt Kerley erste Niederlage zu

Der Südafrikaner Akani Simbine hat auch beim Diamond-League-Meeting in Chorzow über 100 m gewonnen und damit US-Sprint-Star Fred Kerley die erste Niederlage der Saison zugefügt. Simbine, der zuletzt auch in Stockholm triumphiert hatte, siegte in 9,97 Sek. und war damit den Hauch von zwei Hundertstelsekunden schneller als Weltmeister Kerley.