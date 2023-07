Alpinist auf Großglockner 150 Meter abgestürzt

Mit Steigeisen ausgerüstet wollte der Slowene am Samstag gegen 18 Uhr am oberen Ende des sogenannten „Eisleitels“ am Großglockner in Richtung Erzherzog-Johann-Hütte absteigen. Auf einer Höhe von 3650 Metern kam der Bergsteiger zu Sturz. Der 31-Jährige fiel, sich mehrmals überschlagend, über steiles Gelände und kam nach ungefähr 150 Metern auf einem Schneefeld zum Stillstand, wo er benommen sitzenblieb.