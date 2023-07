Rezepte des Burgenlandes gegen den Ärztemangel

Rekord-Andrang bei neuen Ärzten

Doch nicht nur im niedergelassenen Bereich werden Maßnahmen gesetzt, sondern auch bei den Krankenhäusern. Wie berichtet, zahlt das Land seit dem Frühjahr die besten Fachärztegehälter Österreichs. Die Folge ist ein Rekord-Andrang an neuen Ärzten. Mehr als 100 Mediziner haben bereits ihren Dienst bei den Landesspitälern angetreten oder einen Vertrag unterschrieben. „Im Wettkampf um die besten Köpfe ist das Burgenland bestens unterwegs: In der Gesundheit Burgenland sind die Verantwortlichen zuversichtlich, die offenen Ärztestellen in den landeseigenen Spitälern bis Jahresende wie geplant besetzen zu können. Wir sind bei den Ärztegehältern in Vorlage getreten. Es ist erfreulich, dass dieser Kurs nun bestätigt wird“, sagt Doskozil.