So viel kostet die Gäste der Badespaß in Kärnten

Man merkt den Menschen richtig an, wie sehr sich alle auf den Sommer gefreut haben. Sobald sich die Sonne zeigt und die Temperaturen gegen 30 Grad klettern, sind die Strandbäder an den Kärntner Seen prall gefüllt. Und auch die vergleichsweise hohen Preise können die gute Stimmung am Wasser offenbar kaum trüben. „Also, wir sind absolut zufrieden. Klar, alles wird teurer, aber Preis-Leistung stimmen hier absolut, und dafür zahlt man gerne ein wenig mehr“, erzählen Gertraud und Hubert Logar, die am Faaker See den Sommer genießen.