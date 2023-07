Reisen von Spanien bis in die Steiermark

Noch kurz entspannen vor dem Familienzuwachs

NEOS-Landeschefin Claudia Gamon und FPÖ-Vorsitzender Christof Bitschi stressen sich hingegen nicht mit Reisen. Das dürfte aber vor allem am bevorstehenden Familienzuwachs liegen. Der FPÖ-Chef genießt derzeit noch ein letztes unbeschwertes Urlaubswochenende mit seiner hochschwangeren Ehefrau Julia am Gardasee. Die im achten Monat schwangere Gamon will, sobald es die Zeit zulässt, ein paar ruhige Tage in der familieneigenen Hütte auf dem Nenzinger Himmel verbringen.