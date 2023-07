Traumjob in der „Grünen Seele“ der Großstadt

„Das Leben, das in Pflanzen steckt, fasziniert mich jeden Tag“, sagt Thomas Schieferecker. Der Botaniker aus Ried im Innkreis ist der neue Leiter des Botanischen Gartens in Linz, und er hat bereits einen Lieblingsplatz in der „grünen Seele“ der Großstadt, er schwärmt: „Ich bin am liebsten im Heidegarten bei der Japanbirke, da hab’ ich das Gefühl, in einem Wald zu stehen.“