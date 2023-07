Tote in Wiener Heim starb an einer Überdosis

Todesursache nun bekannt

Die 28-Jährige starb an einer Suchtmittelüberdosis, was rückblickend wenig verwundert. Schließlich haben sich die Frau und ihr Freund noch am Tag vor ihrem Tod deswegen gestritten. Laut dem Syrer gab es eine hitzige Auseinandersetzung, weil sich seine Freundin Drogenersatzstoffe besorgte, worüber er sich ärgerte.