Verändern diese Studien das Leben von Diabetikern?

Ultralangzeit-Insulin Icodec

Vor kurzem fand in San Diego im US-Bundesstaat Kalifornien der Jahreskongress der amerikanischen Diabetes-Gesellschaft statt (ADA-Kongress; 22. bis 26. Juni). Dort wurden gleich zwei groß angelegte Zulassungsstudien für das Ultralangzeit-Insulin Icodec vorgestellt. Gleichzeitig erfolgte die Publikation der beiden klinischen Untersuchungen im New England Journal of Medicine (DOI: 10.1056/NEJMoa2303208) und im Journal der amerikanischen Ärztegesellschaft (JAMA; DOI:10.1001/jama.2023.11313).