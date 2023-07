Kamera überführte Frau aus Prügelvideo - Haft!

Schwerer Raub an 17-Jährigem

Nun ging es vor allem um einen schweren Raub an einem 17-Jährigen. Der Bursch war am 17. April 2022 - der Nacht auf den Ostersonntag - am Nachhauseweg, als ihm beim Aussteigen aus dem Nachtbus drei Personen folgten: ein junger Mann und zwei vollverschleierte Frauen. Der Mann bat den 17-Jährigen zunächst um Feuer und dann um Geld, als er beides nicht erhielt, kassierte er einen Faustschlag ins Gesicht, der einen verschobenen Nasenbeinbruch zur Folge hatte. Die mitbeteiligten Frauen nahmen ihm das Handy ab bzw. durchwühlten seinen Rucksack.