„Mir tut Kind leid, das nicht weiß, wo es gut ist“

„Lebenslange Liebe zum Lernen ist wichtig“

Aber was sollten Kinder im 21. Jahrhundert lernen, um für die Zukunft gewappnet zu sein? „Sie müssen unbedingt eine Liebe zum Lernen entwickeln“, ist sich Hückel sicher. „Weil wir nicht wissen, ob das, was wir jetzt an Schulen lehren, später einmal anwendbar ist.“ Der Bildungsvisionär sei auch überzeugt, dass wir möglichst lange Allgemeinbildung in der Schule betreiben und man sich nicht zu früh spezialisieren sollte. Auch die Übermittlung von Soft Skills sollte in Schule Einklang finden, um später erfolgreich und glücklich zu sein.