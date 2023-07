Leiche abgelegt: Parkbank war nicht Tatort

Das Entsetzen war groß, als am Mittwoch Passanten einer Männerleiche mit sechs Stichwunden auf einer Wiener Parkbank entdeckten. Der Mann lag laut Angaben der Polizei mit dem Rücken auf einer Parkbank, den Kopf auf einem Kleidungsstück abgelegt. Zum Zeitpunkt des Fundes sei das Opfer bereits nicht mehr am Leben gewesen. Der Unbekannte hatte keine Ausweise oder Dokumente dabei, was die Identifikation erschwerte. Am Donnerstag gab die Polizei nun bekannt, dass es sich um einen 56-jährigen Obdachlosen aus Ungarn handelt.