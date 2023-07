Eishockey-Talent Nickl traf NHL-Superstar Crosby

Was für ein Erlebnis! Der Klagenfurter Thimo Nickl saß beim Rookie-Camp der Pittsburgh Penguins mit einem Kollegen in der Kabine – als plötzlich NHL-Superstar Sidney Crosby reinspazierte. „Er hat alleine trainiert und war vor uns am Eis“, erzählt der Verteidiger. „Crosby hat uns nett begrüßt und kurz mit uns geplaudert – das war ein absolutes Highlight.“