Fahrprüfung ab 70?„Kommt nicht infrage!“

Die Regierung hat am Jahresbeginn Anfang des Jahres eine Arbeitsgruppe geschaffen, bis Ende März wollte man Ergebnisse haben. „Ich lasse nicht locker“, so Korosec. „Ich bin guter Hoffnung, dass wir bis Ende Herbst zu einer Lösung kommen.“ Von 100.000 Menschen, die in Pension gehen, würden 40.000 gerne arbeiten. „Wer will, sollte das können.“