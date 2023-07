Schweden-Beitritt: NATO-Chef „absolut überzeugt“

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sieht die NATO mit dem Ende der türkischen Blockade gegen den Beitritt Schwedens insgesamt gestärkt. Die mit Präsident Recep Tayyip Erdogan am Vorabend getroffene Übereinkunft stärke die Verteidigung des Bündnisses deutlich und sei auch im Interesse der Türkei selbst, sagte Stoltenberg am Dienstag in Vilnius vor dem offiziellen Beginn des NATO-Gipfels.