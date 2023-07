Schock für Bankkunde: Gold weg - und kein Ersatz!

Mehr als 25 Millionen Euro Beute machten Profibanden bei Schließfach-Coups in Österreich allein in den vergangenen drei Jahren. Auch in einer Kärntner Bankfiliale schlugen die Panzerknacker zu. Unter anderem stahlen sie aus dem Abteil eines Pensionisten Philharmoniker, die der Mann erst kurz zuvor bei der Bank angekauft und in der Filiale gelagert hatte. Er wollte den Schaden ersetzt haben, schaut nun aber durch die Finger. Denn der Oberste Gerichtshof hat in dem Verfahren nun ein rechtskräftiges Urteil gefällt - zu Gunsten des Geldinstituts. Tausende Kunden sind von der Entscheidung betroffen.