Fake-Alarm: Litauen im Visier von Cyberkriminellen

Darüber hinaus teilte der Telekommunikationskonzern Telia am Montag mit, dass er Anrufe auf Telegram-Kanälen aufgespürt habe, in denen es um Angriffe auf verschiedene staatliche Einrichtungen und Unternehmen in Litauen gegangen sei. Der zweitägige NATO-Gipfel beginnt am morgigen Dienstag und wird sich vorwiegend um den Ukraine-Krieg drehen.