„Hier in Kremsmünster bin ich Wimbledon voraus!“

Dagegen betont Stadlhuber: „Mir schicken Greenkeeper von Wimbledon sogar ihren Grassamen - und das seit 35 Jahren!“ Der gedeiht, ehe Halme sprießen, um dann wie bei den Insel-Snobs in London mit einem Spezialmäher Tag für Tag auf eine Höhe von acht Millimeter gestutzt zu werden. In England werden laut Chef-Greenkeeper Neil Stubley die Pflanzen dazu während des Turniers anhand des Chlorophyll-Index 6080-mal auf ihre Gesundheit geprüft. Und 12.240-mal die Härte aller Plätze. „Früher hab ich von der Uni für Bodenkultur auch Messungen durchführen lassen, aber die brauch i nimmer“, erklärt dazu Stadlhuber: „Ich hab’ ein Aug’ dafür, was der Rasen braucht, hab es im Gefühl.“ Und weiter: „Wie ein Spitzensportler benötigt der etwa viel Magnesium“