Trotz schlimmem Sturz: Fährt Cavendish weiter?

Cavendish hatte am Samstag bei einem Sturz auf der achten Etappe einen Schlüsselbeinbruch erlitten und musste das Rennen aufgeben. Damit platzte auch sein Traum vom Rekord-Etappensieg, womit er Legende Eddy Merckx endgültig hinter sich gelassen hätte. Beide führen die Liste mit je 34 Erfolgen an. Mit Saisonende will der 38-jährige Ex-Weltmeister Cavendish eigentlich seine Karriere beenden.