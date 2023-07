Cavendish stürzt, Pedersen gewinnt

Der am Vortag knapp am Rekordsieg der Tour de France vorbeigesprintete Mark Cavendish ist am Samstag ausgeschieden. Der britische Ex-Weltmeister stürzte 64 km vor dem Ziel der 8. Etappe und musste die Radrundfahrt mit einem gebrochenen Schlüsselbein vorzeitig beenden. Der Tagessieg ging nach 200,7 km und 4:12,26 Stunden von Libourne nach Limoges im Sprint an den Dänen Mads Pedersen vor dem diesjährigen dreifachen Etappensieger Jasper Philipsen und Wout van Aert (beide BEL).