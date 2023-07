Kim kommt! Wechsel zu den Bayern perfekt

Bayern-Ärzte in Asien?

Die Münchner hatten ihre Bemühungen um den Südkoreaner in den vergangenen Wochen massiv intensiviert. Da Kim zuletzt seinen Militärdienst in seinem Heimatland absolvierte, sollen Ärzte des FC Bayern extra nach Asien gereist sein, um Teile des Medizinchecks dort durchzuführen. Kim wäre nach dem Österreicher Konrad Laimer und Raphael Guerreiro der dritte Neuzugang des Bundesligisten. Offiziell verkündet soll der Transfer in den kommenden Tagen werden.