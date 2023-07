Harry Styles: Pop-Heilsbringer der Generation Z

Die Platzwahl ging nicht so vonstatten, wie man es bei Großkonzerten gewohnt ist (first come, first serve), sondern wurde mittels eines ausgeklügelten Systems verwaltet. Das offizielle Anstellen begann am Konzerttag um 8 Uhr, für alle vorab Campierenden gab es Wartenummern für die Schlange. Offizielle Nummerierungen teilten die Wartenden in Blöcke zu je 50 Leuten, wer gegen die von einem Styles-Fanclub koordinierten Regeln verstieß, wurde beinhart zurück gereiht.