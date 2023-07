„Tischlein, deck dich“ für Störche in Illmitz

Der Storch ist das heimliche Wappentier des Burgenlandes. Nicht nur in Rust fühlt sich der große schwarz-weiße Vogel heimisch, auch in Illmitz und überhaupt im Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel fühlt er sich pudelwohl. Das zeigt auch ein Bild von Gerhard Gartner aus Illmitz.