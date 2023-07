Vienna krallt sich Monschein von Ried

„Mit guten Leistungen aufzeigen“

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe bei der Vienna. In den Gesprächen mit den Verantwortlichen wurde schnell klar, dass der Verein große Ziele hat und einiges erreichen will. Ich möchte mit guten Leistungen aufzeigen und meinen Beitrag zum Erfolg des Vereins leisten“, lässt sich Monschein in einer Klub-Aussendung zitieren.