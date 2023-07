Roggenmehl für Skier in der Gailtaler Werkstatt

Soldaten auf Skiern

Ums Überleben ging es im Ersten Weltkrieg auch auf Skiern. Danach wurde das Skifahren aus Freizeitbeschäftigung auch in Kärnten zum Thema. Fritz Sölle, Rennläufer, Skilehrer und Pionier im Skigebiet Nassfeld, erinnerte sich bei der Alfred Amann-Ausstellungseröffnung an ein Rennen in den 1950ern in der Türkei: „Istanbul, übers Marmarameer, ume aufn Uludağ - wår schon weit weg von Hermagor!“