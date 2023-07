Frau eines Terrorhelfers gab ihm falsches Alibi

„Sie hat das nur mir zuliebe getan“, nimmt der nicht rechtskräftig verurteilte Unterstützer des Wiener Attentäters seine Frau in Schutz. Im Februar fasste der 28-Jährige wegen der Beteiligung an terroristischen Straftaten in Verbindung mit Mord lebenslange Haft aus. In diesem Terrorprozess sitzt er aber als Zeuge vor dem Richter, bewacht von sechs Justizwachen in Vollmontur.