Hugh Jackmans seltsame Bestellung sorgt für Lacher

Am Montag postete der 54-Jährige Fotos von der Mahlzeit, mit der er seine Sportler-Diät unterbrochen hatte - er hatte also einen sogenannten „Cheat-Day“, an dem es erlaubt ist, seine Diät auszusetzen. Fans nahmen das dem Australier böse und waren teilweise irritiert: Jedoch nicht etwa, weil er eine Ausnahme gemacht hatte, sondern wofür er dies tat! Sie waren von seiner Bestellung gar nicht überzeugt und neckten den Schauspieler in den Kommentaren.