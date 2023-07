Verhinderter Attentäter von „Star Wars“ inspiriert

Rache für Amritsar-Massaker (1919)?

Nach Ansicht der Anklage ging es dem Verdächtigen um Rache für das Amritsar-Massaker von 1919. Damals hatten britische Kolonialtruppen in der indischen Stadt Amritsar das Feuer auf Demonstrierende eröffnet und Hunderte getötet. In einem Video, das der damals 19-Jährige an Bekannte verschickte, hatte er gesagt, er sei ein indischer Sikh, und angekündigt, er wolle die Queen ermorden.