Unimarkt-Besetzer darf wieder zurück

Streit geht weiter

Hametner soll nun wieder Zutritt gewährt werden, damit er die Inventur abschließen kann. Tagsüber als Kunde, nach Geschäftsschluss nur unter den aufmerksamen Augen eines privaten Wachdiensts. Bezüglich offener Ansprüche seitens der Mitarbeiter und Lieferanten fordert Haider nun den Ex-Franchisenehmer auf, „seiner Verantwortung als Unternehmer nachzukommen“. Am kommenden Mittwoch folgt eine weitere Anhörung, in der geklärt werden soll, ob die Übernahme durch Unimarkt am ersten Juni rechtmäßig war.