Bis zu 37 Grad: Nächste Hitzewelle in Anmarsch

Hoch sorgt für heiße Tage in Österreich

Doch ab Freitag stellt sich das Wetter wieder um: Ein Hoch sorgt in Österreich für einige sonnige und zunehmend heiße Tage. Am Freitag wird die 30-Grad-Marke im Land recht häufig geknackt. Am Wochenende soll sich die Hitze laut Brandes noch mehr steigern. Seinen Höchstwert soll die Hitzewelle dann zu Beginn nächster Woche erreichen, am Montag sind bis zu 37 Grad möglich.