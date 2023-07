Neuer Albertina-Chef: Gleis folgt auf Schröder

Gleis galt als Top-Favorit für den Job, er setzte sich dabei gegen 19 Interessenten und Interessentinnen durch. Der 1973 in Münster Geborene ist in Wien kein Unbekannter, war er doch zwischen 2009 und 2017 Kurator am Wien Museum, von wo er als Leiter an die Alte Nationalgalerie in Berlin wechselte, deren Direktor er derzeit ist. Gleis gilt als Spezialist für die Klassische Moderne und die Kunst des 19. Jahrhunderts, seine Dissertation an der Universität Köln verfasste er zur Historienmalerei im 19. Jahrhundert.