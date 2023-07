Bauarbeiter reißt sich an Schalungsanker Bauch auf

Der 36-jährige Arbeiter einer Baufirma verrichtete am Dienstag gegen 12.50 Uhr Schalungsarbeiten bei einer Baustelle in Stuben am Arlberg. Dabei lehnte der Mann eine Leiter an die für eine Betonmauer errichtete Schalung an und kletterte die etwa 2,50 Meter hohe Leiter hinauf, wobei diese am Boden leicht wegrutschte.